(ANSA) – ROMA, 06 SET – Una rissa è finita in tragedia nella

notte a Colleferro, vicino Roma. Un 21enne è morto dopo essere

stato picchiato in strada durante una lite con più persone. Il

ragazzo, soccorso in gravissime condizioni, è arrivato morto in

ospedale. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Colleferro

che hanno fermato alcune persone. Le loro posizioni sono al

vaglio. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto.

