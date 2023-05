Risse fra gang a Prato, 24 i minori denunciati e perquisiti

Condividi l'articolo

(ANSA) – PRATO, 06 MAG – Denunciati a Prato 24 ragazzi, tra i

14 e i 17 anni, per rissa e lesioni gravi dopo indagini condotte

da polizia e carabinieri, coordinate dalla procura dei minori,

dopo che lo scorso 21 febbraio ai giardini di via Colombo si

scontrarono. Furono violenze fra due fazioni, una di cinesi,

l’altra di italiani, nonché di origini albanesi e marocchine.

Avrebbero dato luogo a due risse, entrambe sorte da futili

motivi secondo le prime ricostruzioni, ma la seconda fu attuata

con efferata violenza e terminò con diversi feriti. Uno di loro,

anche lui tra i denunciati, fu ricoverato in codice rosso e

operato alla testa per una frattura cranica, probabilmente venne

colpito con martello.

Squadra Mobile e carabinieri di Prato hanno svolto 24

perquisizioni personali, domiciliari ed informatiche ad

altrettanti minori indagati, anche a carico del ferito più

grave, il pratese colpito alla testa con un corpo contundente

che potrebbe essere un martello. Anche lui è indagato come un

partecipante alla rissa ed ha subito, oltre alla frattura

cranica, altre lesioni gravi.

Domenica 21 febbraio ci fu la rissa più grave che ebbe

contrapposti due gruppi di ragazzini i quali si affrontarono a

botte e colpendosi con oggetti contundenti di vario tipo. Sul

posto, chiamati dalle tante telefonate di testimoni esterrefatti

per tale violenze, intervennero i carabinieri e diverse

ambulanze del 118. Tra le richieste anche quelle di un 14enne,

un 16enne e un ragazzo di 19 anni. Tutti avevano problemi agli

occhi a causa di uno spray urticante utilizzato nel corso della

rissa. I testimoni avevano parlato di almeno 15 giovani

coinvolti nei disordini, iniziati al campetto da basket e poi

proseguiti anche fuori dai giardini, ma il fronteggiamento

potrebbe aver coinvolto anche altri dato che gli indagati sono

saliti a 24. (ANSA).



