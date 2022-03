Risultati Settore giovanile

Condividi l'articolo





RISULTATI GARE

UNDER 19 Nazionale

18’ Giornata – Girone E

RIMINI FC – SAMMAURESE 3-2

Reti: 49’ Bianchi, 53’, 63’ D’orsi, 72’ Pracucci (S), 93’ Bouretycara (S)

Rimini F.C.

Lazzarini, Guidi, Marcello (80’ Nastase), Tiraferri, Bianchi, Rushani (87’ Bedetti), D’orsi, Bracci (69’ Fabbri), Marconi (66’ Capi), Barbatosta, Cherubini (62’ Tomassini)

A disp:Tuppolano, Zavoli, Guidomei, Pozzi

All.:Brocchini

ASD Sammaurese

Zavatti, Ponticelli, Raggini (86’ Morosi), Zammarchi, Pracucci, Sancisi M., Donini, Bertozzi (61’ Tafa), Bullini (80’ Di Lisa), Sancisi J. (56’ Bouretycara) , Canarini (67’ Scagnelli)

A disp: Casanova, Fusco, Merli, Buzi.

Vittoria casalinga per la Juniores biancorossa: tutte le reti nel secondo tempo. Apre Bianchi al 49°su calcio d’angolo poi doppietta di D’orsi al 53° e 63°. La Sammaurese a segno con Pracucci al 72° e Bouretycara al 93°.

Prossimo turno trasferta a Cattolica

UNDER 17 Élite

20’ Giornata – Girone C

RIMINI FC – RAVENNA 3-1

Reti: 57’ Passanisi (RA), 59’ Di Pollina, 65’ Pompili, 69’ Di Pollina

RIMINI FC: Conti, Gabriele (75’ Minni), Gerboni (85’ Cicconetti ), Caverzan, Gianfrini (75’ Piastra ), Madonna, Zangoli (90’ Zamagni ), Ricci (52’ Pompili), Di Pollina (75’ Pasos), Alvisi, Morelli (45’ Lorenzi )

A disp : Campedelli, Lilla. All.re Muratori

RAVENNA : Billi, Zannoni, Fomete Sonwa, Ravaglia, Cortesi, Rambelli, Leone, Calandrini, Sesto, Passanisi, Fiori,

a disp : Cicognani, Venturelli, Luciani, Raffoni, Mboup, Casadei, Vinci, Giuliano, Lorenzi.

All.re Turchetta

Partita fondamentale per entrambe le squadre per il proseguo del campionato e dei rispettivi obiettivi e non tradisce le aspettative,

Il Primo tempo vede il Ravenna primeggiare a livello di velocità e intensità, ma il Rimini grazie ad una qualità superiore regge gli attacchi.

Nel secondo tempo il Ravenna passa in vantaggio al 12? con Passanisi, ma subito dopo paga l’enorme dispendio di energie del primo tempo e viene travolto dalla reazione Biancorossa , che infila 3 gol in 12 minuti con Di Pollina che mette a segno il gol su una punizione dal limite dell’area piccola, raddoppia con Pompili che ribadisce in porta una ribattuta del portiere ravennate e infine di nuovo Di Pollina che mette a segno la sua personale doppietta sfruttando un’imbucata sulla linea del fuorigioco, insaccando alle spalle del portiere ospite. Lo stesso Di Pollina al 30’st sbaglia il rigore del poker biancorosso.

Il Rimini controlla la partita fino al fischio finale.

UNDER 16 Regionale

20’ Giornata – Girone F

SAVIGNANESE vs RIMINI FC 1-1

Reti: 75’ Benuzzi (S), 80’ Paganini

SAVIGNANESE : Girongu, Santarini, Pirruccio, Benuzzi, Giovannini, Plaka, Zoffoli, Santi, Landi, Bondi, Donnarumma.

A disposizione: Senja, Zanardi, Alvisi, Spada, Zermian. All.Prati

RIMINI FC: Cerretani, Coppola (70’ Cecchi), Bacchiocchi, Zighetti (65’ Berlini), Brisku, Volonghi, Belletti (60’ Gabbianelli), Imola (65’ Paci), Torri (60’ Giacomini), Hassler, Paganini.

A disposizione: Diagne, Bianchi, Sammarini.

All. Pieri

Nonostante le pessime condizioni del campo i ragazzi biancorossi non si sono snaturati ed hanno comunque provato provato a giocare la partita.

La prima frazione di gioco si chiude sullo 0 a 0 senza particolari emozione e pochi cenni sul tabellino della gara.

Succede tutto nell’ultimo quarto: al 75’ la Savignanese si porta in vantaggio sfruttando un calcio piazzato.

I ragazzi biancorossi non demordono e all’80’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo trovano il pareggio.

I ragazzi di mister Pieri affronteranno il Virtus Faenza domenica prossima.

UNDER 15 Élite

20? Giornata – Girone C

FYA RICCIONE – RIMINI 0-11

Reti: 1’ Brolli, 11’ ,40’ Magi, 20’ Padroni, 28’, 42’, 53’ Mataj, 38’ Morri, 51’ Rota, 61’, 68’ Alessi

FYA RICCIONE: Becli, Errico, Bianchi, Cecchi (39’ Berardi) , Protti, Flore (35’ Meletti), Delvivo, Giunta, Ricci (43’ Dellavalle), Sartini, La Monica. A disposizione: Maraccini, Mortellaro, Zaghini

RIMINI FC: Gianfanti, De Gaetano (48’ Cenci), Morri (41’ Manzi), Mataj, Imola, Magi (55’ Zanieri), Urbinati (Alessi 20 s.t.), Lepri (48’ Drudi), Padroni (48’ Carlini), Rota, Brolli (41’ Foschi). A disposizione: Di Ghionno, Nanni,

Rotonda vittoria in trasferta nella vicina Riccione per il Rimini che si riprende alla grande dopo la sconfitta dell’ultima giornata. Gara sbloccata dopo un minuto da Brolli con una bella parabola che si insacca sotto la traversa alle spalle del portiere. Raddoppia Magi di testa su punizione laterale, poi Padroni e Mataj portano il parziale del primo tempo sul 4-0. Ripresa che si apre col primo goal in campionato di Morri, poi sempre Magi sigla la propria doppietta personale concludendo a rete un pallone vagante su calcio d’angolo. Nei successivi minuti Mataj firma la propria tripletta personale, e trovano il goal Rota e per due volte il subentrato Alessi concludendo così la partita sullo 0-11.

UNDER 14

Campionato U15 Provinciale

18’ Giornata

POL. STELLA – RIMINI 3-5

Reti: 7’, 60’ Di Pollina, 11’ Autogol, 25’, 48’ Arlotti, 32’ Nicolini (S), 46’ D’Achille (S), 52’ Anniballi (S)

Pol. Stella: Savoretti, Nicolini D., Nicolini A., Muccini, Nuvoli, Franchi, Leardini, D’ Achille, Di Sarno, Berardi, Annibali. All. Accursi

Rimini FC: Perazzi, Ronci (Amantini), Fabbri (50’ La Selva), Cristiani (42’ Bianchi), Lombardi L., Lombardi N. (42’ Ceka), Arlotti, Neri (42’ Ramja), Grassi, Franco (42’ Eco), Di Pollina. A Disp. Cavicchi

All.Berardi

Gara pirotecnica alla Pol. Stella.

I biancorossi reduci dalla prima sconfitta stagionale partono subito forte trovando tre volte la rete nei primi 25’. La reazione della squadra di casa arriva troppo tardi e la gara si chiude agevolmente a favore dei biancorossi.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte