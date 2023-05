Rita Poggi, dispiace che chi ci ha ucciso Chiara sia fuori

Condividi l'articolo

(ANSA) – PAVIA, 26 MAG – “Sapere che chi ha ucciso nostra

figlia dopo sette anni già esce dal carcere, pur senza aver mai

ammesso la sua responsabilità, spiace. Non sono notizie belle.

Ma la legge è così e non possiamo farci niente. Del resto ci

aspettavamo che un momento o l’altro avrebbe ottenuto questo

beneficio”. Rita Preda, la mamma di Chiara Poggi, uccisa nel

2017 a Garlasco (Pavia) commenta così la notizia che Alberto

Stasi ha ottenuto da 4 mesi la possibilità di lasciare il

carcere per recarsi al lavoro. “Non ne eravamo informati –

aggiunge – e non ci ha fatto piacere apprendere la notizia in

questo modo. Avremmo voluto saperlo non dal giornale”. (ANSA).



