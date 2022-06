Ritorsioni dopo chat ‘anti bulli’, smascherata baby gang

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 07 GIU – Quattro ragazzini fra i 12 e i 13

anni sono stati segnalati dai carabinieri alla Procura per i

Minorenni di Bologna, con l’accusa di avere aggredito e derubato

alcuni coetanei, ‘colpevoli’ di avere dato vita a una chat

antibullismo. I fatti sono avvenuti la scorsa primavera in una

scuola media del quartiere Savena. Erano stati due ragazzini e

una ragazzina a ideare la chat, dove compagni e compagne

potevano segnalare violenze e angherie subìte.

L’iniziativa in poche settimane ha raccolto tante adesioni,

ma non è piaciuta agli stessi bulli, che hanno ulteriormente

inasprito le loro prepotenze, in particolare verso gli ideatori

della stessa chat. Questi ultimi si sono così rivolti agli

insegnanti, i quali a loro volta hanno avvisato i carabinieri

della stazione San Ruffillo che, in breve, sono risaliti alla

banda. L’età dei quattro li rende non imputabili, ma

accertamenti e testimonianze raccolte dagli investigatori hanno

portato a segnalarli alla Procura presso il Tribunale per i

Minorenni di Bologna per i reati ipotizzati di molestie, tentata

rapina e furto con strappo. I carabinieri spiegano di avere

ricostruito che il gruppetto si sarebbe reso responsabile di

almeno due episodi: un ragazzino aggredito dopo essersi

rifiutato di consegnare il telefonino, una ragazzina scippata

del cellulare e di una banconota da 20 euro. Due dei quattro

minori identificati erano già finiti nei guai anche lo scorso

gennaio: facevano infatti parte della ‘baby gang’ smascherata

dai carabinieri sempre in zona Savena e responsabile di una

serie di molestie ad anziani e bambini, danneggiamenti ad

autovetture e imbrattamenti di muri. Nei prossimi giorni, i

quattro adolescenti saranno sentiti alla presenza dei loro

genitori. (ANSA).



