Ritrovato in Polonia il più antico gioiello decorato

(ANSA) – BOLOGNA, 25 NOV – Un ciondolo d’avorio risalente a

41.500 anni fa e ritrovato nel 2010 nella grotta di Stajnia, in

Polonia, è il più antico ornamento decorato emerso in Eurasia.

La scoperta, riportata su Scientific Reports, rivista del gruppo

Nature, nasce da uno studio multidisciplinare di un gruppo di

ricerca guidato dall’Università di Bologna insieme a studiosi

dell’Istituto Max Planck per l’Evoluzione Umana (Germania),

dall’Università di Wroc?aw (Polonia) e dall’Istituto di

Sistematica ed Evoluzione degli animali dell’Accademia Polacca

delle Scienze. Si tratta di un ciondolo decorato da 50 puntini

che disegnano una curva circolare irregolare. La sua scoperta

retrodata di 2mila anni lo sviluppo di questo tipo di

decorazione da parte dei primi Homo sapiens arrivati in Europa.

“Determinare l’età esatta era fondamentale per la sua

attribuzione culturale”, spiega Sahra Talamo, coordinatrice

dello studio e direttrice del laboratorio di radiocarbonio

Bravho del Dipartimento di Chimica ‘Giacomo Ciamician’

dell’Università di Bologna. “Questo studio dimostra che

utilizzando i più recenti progressi del metodo del radiocarbonio

è possibile ridurre al minimo la quantità di materiale da

campionare e ottenere ugualmente date molto precise e con un

intervallo di errore molto piccolo”.

Il ciondolo è stato analizzato anche con metodologie

digitali, a partire da scansioni micro-tomografiche dei reperti.

La datazione del gioiello, permette ora di ampliare le

conoscenze sui tempi di comparsa di questi oggetti in Eurasia.

Insieme al ciondolo sono state trovate anche ossa di animali e

strumenti di pietra del Paleolitico superiore. Le tracce

indicano che la grotta fu occupata sia dai Neandertaliani che

dai Sapiens, ma solo per visite sporadiche. Probabilmente è

durante una di queste visite che il ciondolo si ruppe e fu

abbandonato nella grotta, per la gioia degli archeologi che,

oltre 40mila anni più tardi, lo hanno riportato alla luce.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte