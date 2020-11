Riunione urgente federazione tedesca, Loew confermato

Riunione d’urgenza dei vertici della federcalcio tedesca (Dfb) al ritorno da Siviglia, dove il ‘National Mannschaft’ è stato sconfitto 6-0 dalla Spagna. Nel vertice lampo all’eroporto di Francoforte erano presenti , oltre al ct ‘sotto accusa’ Joachim Loew, il presidente Keller, il general manager della nazionale Oliver Bierhoff e il tecnico in seconda Marcus Sorg, allenatore in seconda. Al termine del meeting, riporta la ‘Bild’, fonti federali hanno fatto sapere che è stato deciso di dare fiducia a Loew, che peraltro ha sottolineato di non volersi dimettere, e che il brutto Ko contro gli spagnoli è stato “un incidente di percorso”. “La nostra giovane squadra può crescere da questa brusca scossa se questo gioco, che mancava non solo di cuore e passione, viene analizzato a fondo e se ne traggono le necessarie conclusioni” ha detto Keller in una dichiarazione ufficiale, aggiungendo che “la squadra ha del potenziale”. Loew aveva fatto sapere già da ieri di voler andare avanti. “dobbiamo trarre le giuste conclusioni” ha detto a quanto riferisce Bild, “questa giovane squadra ha la capacità di svilupparsi”.



