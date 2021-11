Rivabella. Chi l’ha detto che il “the delle cinque” è un rito anglosassone?

Condividi l'articolo









Chi l’ha detto che il “the delle cinque” è un rito anglosassone?

Oggi e domani al Mamì Bistrot di Rivabella parte “il Tè di Marie Antoinette”, la rivisitazione – in chiave parigina – della più inglese delle tradizioni

Chi l’ha detto che quello del the delle cinque è un rito (solo) anglosassone? Mesdames et Messieurs, oggi e domani (dalle 16.30 alle 19), al Mamì Bistrot di Rivabella, parte “il Tè di Marie Antoinette”, la rivisitazione – in chiave parigina – della più inglese delle tradizioni.

Ogni sabato e domenica pomeriggio, Severine Isabey (nella foto) vi aspetta (su prenotazione) con la sua tavola imbandita dei migliori pasticcini francesi e dolci di ogni tipo.

Avete voglia di dolcezze e di bon ton d’altri tempi? Dopo il grande spettacolo di ieri sera con l’omaggio a Fellini, oggi e domani in via Toscanelli un nuovo format per gli amanti dei dolci e della bella époque. In omaggio alla più elegante regina di Francia che, malgrado il suo stile aristocratico e leggiadro, morì ghigliottinata per alto tradimento.

Photo Margherita Cenni