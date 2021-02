Riviera Basket Rimini, non solo una squadra. L’incontro con l’assessore Sadegholvaad

Pochi giorni fa ho avuto il privilegio di essere invitato dai ragazzi del Riviera basket Rimini Wheelchair. Per me è stato un incontro intenso e rigenerante.

Sì, rigenerante, perché questi ragazzi sono fantastici, trasmettono un’energia e una voglia di vivere che dev’essere d’insegnamento a tanti, a me per primo.

Grazie ragazzi per il tempo trascorso insieme e per avermi invitato a fare qualche palleggio e tiro insieme a voi. In bocca al lupo per l’imminente inizio di campionato!!!! Forza Riviera Basket Rimini Wheelchair.”