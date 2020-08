Rivoluzione Spagna, Ansu Fati tra i nuovi in nazionale

(ANSA) – ROMA, 20 AGO – Ci sono molte facce nuove fra i

convocati del ct della Spagna Luis Enrique per le partite di

Nations League contro Germania (3 settembre) e Ucraina (6

settembre). Tra queste c’è quella del 17enne del Barcellona Ansu

Fati, originari della Guinea ma passaporto spagnolo, già under

21 e ora alla prima chiamata nella nazionale maggiore, nel

giorno in cui il ragazzo ha cambiato procuratore passando da

Rodrigo Messi (fratello della Pulce) a Jorge Mendes. Ansu Fati è

uno dei due soli calciatori del Barça ad essere stati convocati:

l’altro è Sergio Busquets.

“Ansu Fati lo conosco perfettamente – ha detto Luis Enrique

commentando le convocazioni – ed è a un livello tale che gli

permettere di far parte di questo gruppo. I suoi numeri sono

eccellenti e non ho mai avuto remore a chiamare dei giovani.

Ansu Fati ha già presente e io voglio vederlo da vicino, perchè

sarà un giocatore molto importante. Io quando decido la mia

lista non guardo all’età dei giocatori, e neppur s e sono belli

o brutti”.

Questi i convocati della Spagna: – portieri : De Gea, Kepa, Unai Simón; – difensori: Jesus Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres,

Diego Llorente, Gaya, Reguilon, Eric Garcia; – centrocampisti: Fabian Ruiz, Thiago Alcantara, Sergio

Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo, Oscar Rodríguez; – attaccanti: Rodrigo, Oyarzabal, Adama Traoré, Asensio, Ansu

Fati, Ferran Torres. (ANSA).



—

