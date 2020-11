Robertson out nella Scozia, Liverpool è senza difesa

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – Il capitano della Scozia Andy

Robertson non scenderà in campo nella partita contro la

Slovacchia, altra nazionale che, come gli scozzesi, a metà

settimana ha conquistato l’accesso ai prossimi Europei. Il

terzino sinistro, che a livello di club gioca nel Liverpool, ha

un problema al tendine di un ginocchio e fonti mediche della sua

selezione fanno sapere che “la situazione è da valutare”. Quindi

per Robertson lo stop potrebbe non essere breve, e ciò

complicherebbe molto i piani di Jurgen Klopp, che senza lo

scozzese si ritroverebbe privo dell’intera difesa titolare, in

vista degli impegni di campionato e di quello di Champions ad

Anfield contro l’Atalanta. Infatti attualmente al Liverpool

mancano anche, per infortunio, Alexander Arnold, Van Dijk,

Fabinho e Joe Gomez. E in attacco Salah è fermo per Covid.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte