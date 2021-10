Robot e sensori, partenrship S.Anna Pisa-StMicroelectronics

Condividi l'articolo









(ANSA) – PISA, 14 OTT – Attività e progetti comuni su temi

ingegneristici come la robotica tradizionale e quella

collaborativa, utilizzando tecnologie di attuazione ad altissima

efficienza e sensoristica avanzata, fondamentale per il

cosiddetto ‘Internet delle cose’, a cui si aggiunge la

collaborazione su sensori e attuatori Mems ottici. Sono questi i

contenuti di un accordo quadro di collaborazione tra

StMicroelectronics e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che

prevede anche intese per la formazione, nuove collaborazioni

scientifiche, ricerca, consulenza tecnico-scientifica per

l’innovazione delle imprese.

“La collaborazione – spiega una nota della Sant’Anna –

intende integrare le rispettive competenze accademiche e

industriali per massimizzare l’impatto delle attività di ricerca

e favorire la nascita e la crescita di imprese spin-off in

settori di interesse comune. Grazie a questo accordo la Scuola

Sant’Anna potenzia il proprio impegno nelle attività di ‘terza

missione’, che mirano a produrre impatto e a creare valore per

la collettività, anche attraverso la collaborazione con enti

privati di alto profilo”. Secondo Paolo Dario, prorettore alla

terza missione della Sant’Anna, “l’iniziativa rilancia la

collaborazione storica con StMicroelectronics”, che, aggiunge

Nunzio Abbate, direttore del System Lab di StMicroelectronics “è

socio e componente del consiglio direttivo del Competence center

mise artes 4.0, creato dalla Sant’Anna nel 2019 con 127 soci

accademici, industriali e centri di ricerca”. (ANSA).



—

