Roccella, non metteremo mano alla 194

“No nessuno l’ha mai detto e la presidente Meloni ha detto fin troppe volte durante la campagna elettorale che la 194 non è assolutamente in discussione”: lo precisa la ministra della Natalità e della Famiglia, Eugenia Roccella, sollecitata sulla 194 dai giornalisti a margine del Forum delle associazioni familiari. “E comunque – aggiunge – l’aiuto alle madri in difficoltà eventualmente non riguarda la questione della natalità, è una questione semplicemente di giustizia nei confronti delle donne, i figli non sono solo un privilegio dei ricchi quindi se una donna vuole un figlio ma per motivi economici ricorre all’aborto è una profonda ingiustizia”.

