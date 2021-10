Rocchi: “Da Var grandi benefici, ma decidano arbitri in campo”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “Il gruppo arbitrale è giovane? Spero

che tutto il mondo del calcio aspetti questi ragazzi:

commetteremo degli errori, ma credo che il calcio italiano

avesse bisogno di arbitri giovani e strutturati. La Var è uno

strumento fondamentale, che va usato, ma chiedo e pretendo che

gli arbitri decidano in campo. Del resto ce lo chiedono anche

allenatori e giocatori”. Così Gianluca Rocchi designatore

arbitrale, parlando a Radio Anch’io lo Sport, su RadioRai.

“La Var ha portato grandi benefici. Come in tutte le cose,

dopo i primi due anni c’era soddisfazione, perché la Var ha

portato molta più giustizia nel calcio, dal momento che i gol in

fuorigioco sono quasi del tutto spariti. E’ un meccanismo da

oliare e sono sicuro che avrà tanto sviluppo: avremo una Var

diversa in futuro”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte