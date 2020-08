Rocchi, passerella finale tra giocatori Juventus e Roma

(ANSA) – ROMA, 01 AGO – “Un momento che era triste me

l’hanno fatto vivere in maniera indimenticabile, soprattutto

perché i calciatori sono i nostri primi giudici. E’ il miglior

fine carriera che potessi immaginare, un ricordo che mi porterò

dentro per sempre”.

Così Gianluca Rocchi, arbitro fiorentino che oggi, dopo 17

anni ad alto livello, ha diretto la sua ultima partita, commenta

ai microfoni di Sky l’omaggio stile rugby che ha ricevuto dai

calciatori di Juventus e Roma, che al termine della partita si

sono disposti su due file facendo passare, a mo’ di passerella,

l’arbitro in mezzo a loro, applaudendolo. “Lasciare il campo mi

fa stare male – dice ancora Rocchi – perché è stato la mia vita,

però me ne vado che sto ancora bene, mentre invece se avessi

continuato non so se mi sarei sentito così”.

Gli viene chiesto perché in Italia si concedono tanti rigori,

e Rocchi risponde che “dopo il lockdown, con le partite senza

pubblico e quindi questo clima così diverso,, ho avuto la

sensazione che fosse la stessa cosa. Può essere checerte

decisioni possano essere state amplificate da certe proteste e

certe frasi che con il pubblico nemmeno avresti sentito e che

ora invece vengono punite al volo”. (ANSA).



