Rodolfo Laganà, ritrovata la sedia a rotelle, grazie a tutti

(ANSA) – ROMA, 12 GEN – “Cari Amici l’hanno RITROVATA! Vi

ringrazio tutti per i numerosi messaggi ricevuti! Sarà stata una

bravata grazie a tutti”. Con un messaggio postato con tre

cuoricini sul suo profilo ufficiale Facebook Rodolfo Laganà,

attore e mattatore romano, annuncia la buona notizia del

ritrovamento della sua sedia a rotelle con supporto elettrico di

cui aveva denunciato di aver subito il furto domenica e che si

trovava nell’androne del palazzo in cui abita nella capitale. A

Riportare la notizia del furto era stato il Messaggero. L’attore

64enne ha sporto denuncia ai carabinieri. Un gesto ancora più

misero se considerato che Laganà non può farne a meno a causa

della sua malattia. Nel primo pomeriggio di oggi, poi la buona

notizia: la sedia è stata ritrovata.

Fu Laganà stesso a rendere pubblica nel 2014 la malattia

degenerativa di cui soffre, la sclerosi multipla: “Non è bello

quando scopri una cosa così però ho capito che ci si può

convivere, si può stare sereni. Voglio portare la mia esperienza

al servizio di qualcuno e di qualcosa”.

Laganà ha iniziato la sua carriera lavorando con Gigi Proietti

e ha recitato in tantissimi film e serie tv come “I Cesaroni”.

Nel 2019 ha partecipato al film “A mano disarmata”, con Claudia

Gerini e Francesco Pannofino. (ANSA).



—

