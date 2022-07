Rogo boschi in Versilia, evacuate per precauzione alcune case

Condividi l'articolo

(ANSA) – MASSAROSA (LUCCA), 19 LUG – Un incendio boschivo

divampato ieri sulle colline di Massarosa (Lucca) in Versilia,

ha costretto nella tarda serata anche all’evacuazione, a scopo

precauzionale, di alcune abitazione e alla chiusura della

bretella autostradale Lucca-Viareggio che collega l’A11 con

l’A12. Lo ha reso noto noto il Comune di Massarosa spiegando su

Fb che il “terribile” incendio è ancora in corso. La bretella

autostradale, si apprende dalla polizia stradale, è tuttora

interrotta al traffico – che può percorrere comunque la

viabilità ordinaria – mentre “per le persone che hanno lasciato

le loro abitazioni in queste ore e per chi ha necessità di

assistenza”, il Comune su Fb fornisce un numero telefonico da

contattare.

Le fiamme, partite dalla località Bozzano si sono estese

nella notte nei vasti boschi di resinose tipici della zona.

“Nonostante il rapido intervento delle squadre di volontariato

antincendio – si spiega dalla Regione Toscana -, la zona

impervia e le scarse vie di accesso hanno impedito il

contenimento del fuoco. Il leggero vento di nord-est che ha

soffiato tutta la notte non ha facilitato lo spegnimento e in

questo momento le fiamme sono arrivate a minacciare alcune

abitazioni presidiate dai vigili del fuoco. La bretella

Lucca-Viareggio e stata chiusa e riaperta per precauzione varie

volte perché il fumo ha invaso la carreggiata. L’incendio è

stato diviso in settori, in modo da stabilire le priorità di

intervento e la migliore strategia. Tre elicotteri e due

Canadair operano in zona. A terra 12 squadre di volontariato

antincendio e operai forestali sotto il coordinamento di 2

direttori operazioni, stanno operando con molta fatica per

mettere in sicurezza le zone più pericolose e allontanare le

fiamme dalle abitazioni. Sul posto opera anche una squadra Gauf

che applicherà tecniche di controfuoco per ridurre il fronte di

fiamma”. (ANSA).



