Rogo in capannone agricolo nel Bolognese, un ferito

(ANSA) – BOLOGNA, 25 OTT – Un capannone di un’azienda

agricola è andato a fuoco a Castel d’Aiano (Bologna). Nel rogo è

rimasta ferita una persona che è stata trasportata con

l’elisoccorso all’ospedale di Parma.

Ad originare il rogo, attorno alle 16.30, sono state alcune

attrezzature da lavoro, visto che il capannone è dedicato al

ricovero di macchinari per l’agricoltura e per l’edilizia. I

vigili del fuoco, dopo aver soccorso l’uomo che è stato affidato

alle cure del 118, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza

il capannone che comunque risulta inagibile. Sono intervenuti

anche i carabinieri di Castel d’Aiano. (ANSA).



—

