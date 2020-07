Rogo in impianto biomasse Valsamoggia, Vvf al lavoro per ore

(ANSA) – BOLOGNA, 26 LUG – Incendio nella prima mattinata

nell’impianto di smaltimento di biomasse di via Bargellina un

località Crespellano ai Valsamoggia, nel Bolognese. Le fiamme

si sono sprigionate verso le 7: Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco con diverse squadre, mezzi di appoggio e

diverse autobotti, tra cui quella da 25000 litri. Il rogo – per

causa ancora da stabilire – ha preso vita nella parte alta della

catasta di sterpaglie in via di smaltimento.. Oltre ai pompieri

sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Locale, il

funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco. Presente anche il

anche il Sindaco della cittadna emiliana.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato fin verso le 15 per il

controllo dell’incendio e poi per la bonifica e la messa in

sicurezza del sito. (ANSA).



