Rogo in un appartamento nel Varesotto, morta una 78enne

(ANSA) – GALLARATE, 02 DIC – Un donna di 78 anni è morta,

nell’incendio della sua abitazione, in una palazzina di corso

Leonardo Da Vinci a Gallarate (Varese). Nessun’altra persona

sarebbe rimasta coinvolta nel rogo. Sette persone hanno fatto

ricorso al pronto soccorso, ma nessuna è in gravi condizioni.

Le fiamme, sulle cui cause saranno svolti approfonditi

accertamenti, hanno invaso l’appartamento rapidamente, forse a

causa della presenza di ossigeno (utilizzato dalla vittima per

una patologia di cui soffriva) non lasciandole scampo. Sul posto

sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, sia dalla

provincia di Varese che da Milano, oltre ai soccorritori del 118

e la Polizia di Stato. La palazzina è stata evacuata a scopo

precauzionale, ma a fiamme domate, è stata dichiarata agibile.

(ANSA).



