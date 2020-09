Rogo porto Ancona: Vvf proseguono lavoro per piccoli focolai

(ANSA) – ANCONA, 17 SET – Vigili del fuoco ancora al

lavoro per monitorare alcuni piccoli focolai – da sotto parti

crollate, difficili e pericolose da raggiungere, si leva ancora

fumo – nei capannoni dell’area portuale ex Tubimar ad Ancona

dove nella notte tra 15 e 16 settembre è divampato un vasto

incendio: si era alzata una densa colonna di fumo nero visibile

a chilometri di distanza, con aumento del livello di polveri

sottili e un odore acre diffuso nel capoluogo. Il Comune ha

chiuso anche per oggi scuole, università e parchi, in attesa

delle analisi sui fumi e delle valutazioni ambientali, e ha

diramato anche raccomandazioni alla popolazione, riferendo

comunque che non risultavano sostanze tossiche nell’area. I

pompieri – squadre da Ancona e altre città delle Marche –

avevano già spento le fiamme nelle parti esterne e in gran parte

di quelle interne. Le prossime operazioni saranno al vaglio di

un tavolo tecnico. Scartato un intervento dei Canadair: la

potenza dell’acqua distruggerebbe la struttura facendo alzare

un’altra nube pericolosa. (ANSA).



