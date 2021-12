Rogo Thyssen 14 anni fa, famigliari vittime ‘noi traditi’

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 06 DIC – “Ci sentiamo presi in giro, traditi

da uno Stato di cui non ci fidiamo più. La nostra tragedia è

stata dimenticata, ma noi non possiamo dimenticare: lo Stato

deve intervenire affinché gli infimi personaggi che non hanno

mai chiesto perdono, e sono sfuggiti alle loro responsabilità,

siano puniti”. A parlare, nel 14 anni anniversario del rogo

della Thyssen, è la madre di Giuseppe Demasi, una delle sette

vittime della tragedia. Al Cimitero Monumentale di Torino,

presso il memoriale costruito in ricordo delle sette vittime, si

è tenuta questa mattina la celebrazione dell’ anniversario.

“Quel devastante incendio rimane una ferita tremenda per la

città. E forte rimane anche il dolore e la richiesta di

giustizia”. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, rivolge

così, su Facebook, il “ricordo commosso della Città” alle sette

vittime della ThyssenKrupp, “ai loro famigliari e alle tante

persone a cui mancano” che “da quattordici anni convivono col

dolore e il senso di ingiustizia dopo quella tragica notte”.

(ANSA).



