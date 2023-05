Roland Garros: avanzano Norrie e Bautista Agut

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 MAG – Secondo giorno di gara al Roland

Garros e primi risultati in attesa di big come il n.1 Alcaraz e

del n.9 azzurro Sinner in campo stasera. Avanza il britannico

n.14 Cameron Norrie che ha superato il frencese Benoit Paire 7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-4, mentre accede al prossimo turno anche

l’argentino Diego Schwartzman grazie alla vittoria

sullo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n. 32) 1-6, 6-7 (5/7),

6-2, 6-0, 6-4.

Qualificazione anche per lo spagnolo Roberto Bautista Agut che

ha eliminato il cinese Wu Yibing con il punteggio di 7-6 (7/4),

6-1, 6-1. (ANSA).



