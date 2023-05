Roland Garros: Sinner parte bene, 3-0 a Muller

Condividi l'articolo

Buona la prima per Jannik Sinner al Roland Garros. L’italiano supera in scioltezza 3-0 il francese Alexandre Muller per 6-1, 6-4, 6-1. Nel prossimo turno affronterà il tedesco Daniel Altmeier, numero 79 della classifica Atp.

Nel ranking Atp Sinner scende al nono posto – Poche variazioni nel ranking Atp di tennis nella settimana che apre il Roland Garros. Una di queste riguarda l’Italia con Jannik Sinner che scende al nono posto superato da Taylor Fritz per 35 punti. In testa resta lo spagnolo Carlos Alcaraz seguito dal russo Daniil Medvedev e dal serbo Novak Djokovic.

Cambia poco rispetto alla scorsa settimana per quanto riguarda la Top 20 degli altri italiani nei Pepperstone ATP Rankings.

Guadagna una posizione Marco Cecchinato (72), ne perde tre Lorenzo Sonego che comunque rimane il quarto italiano in Top 50.

Restano diciotto gli italiani tra i primi 200 del mondo.

Ecco la Top ten del ranking Atp: 1 Carlos Alcaraz 6815 2 Daniil Medvedev 6330 3 Novak Djokovic 5955 4 Casper Ruud 4960 5 Stefanos Tsitsipas 4775 6 Holger Rune 4375 7 Andrey Rublev 4270 8 Taylor Fritz 3470 (+1) 9 Jannik Sinner 3435 (-1) 10 Felix Auger-Aliassime 3100



