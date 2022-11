Rolling Stones in mono, esce box con vinili degli anni ’60

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – Tutti gli album dei Rolling Stones

usciti negli anni ’60 (dal 1963 al 1969) saranno ristampati

nella versione originale mono con vinile colorato, ogni titolo

con un colore diverso! Quattordici album più il doppio vinile Stray Cats,

l’antologia con rarità. Stray Cats, 2LP con tutte le versioni (A

& B sides) pubblicate su singolo 45 giri più The Rolling Stones

E.P. tracks (1964); contiene infatti brani pubblicati solo sui

singoli e non presenti nei 14 album ufficiali per un totale di

altre 24 tracce.

Il box in edizione limitata e numerata include un booklet di

48 pagine con note bio-discografiche scritte dal giornalista di

Rolling Stone David Fricke e numerose foto a colori della band.

Tutti i brani sono stati rimasterizzati in Direct Stream

Digital (DSD) dai nastri delle registrazioni mono originali da

Bob Ludwig mentre il cutting delle lacche dei vinili è stato

realizzato da Sean Magee agli Abbey Road Studios.

Il cofanetto include entrambe le versioni (UK e USA) di Out

Of Our Heads (1965) e Aftermath (1966), così come le versioni UK

del primo LP – The Rolling Stones e di Between The Buttons

(1967).

Questi gli album inclusi: The Rolling Stones (UK) – Cobalt

Blue vinyl; 12ž5 – Yellow vinyl;

The Rolling Stones No.2 – Steel Blue vinyl; The Rolling Stones,

Now! – Gold vinyl; Out Of Our Heads (US) – Sky Blue vinyl; Out

Of Our Heads (UK) – Green vinyl; December’s Children (And

Everybody’s) – Silver vinyl; Aftermath (US) – Purple vinyl;

Aftermath (UK) – Grey vinyl; Between The Buttons (UK) – Azure

Blue vinyl; Flowers – Pink vinyl; Their Satanic Majesties

Request – White vinyl; Beggars Banquet – Maroon vinyl; Let It

Bleed – Red vinyl; Stray Cats (2LP) – White vinyl. (ANSA).



