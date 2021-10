Roma: Abraham ‘Con Mou imparato più ora che in tutta la vita’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 07 OTT – “Un giorno, la scorsa estate, mi

squillò il telefono. Risposi… Era Mourinho. Mi disse: ‘Vuoi

goderti un po’ di sole o stare sotto la pioggia?’. Poi ho scelto

la Roma. In poche settimane con lui ho imparato tanto quanto in

tutta la mia vita”. Lo ha raccontato Tammy Abraham al The

Guardian, rivelando anche tutti i dubbi che lo avevano assalito

prima di dire sì alla Roma.

“Io volevo restare a casa, in Inghilterra, e continuare a

giocare in Premier League”, ha continuato l’ex Chelsea.

“L’opzione più semplice – ha spiegato – sarebbe stata quella di

restare e sedersi in panchina al Chelsea. Ho capito che dovevo

uscire e mettermi alla prova”. Un cambiamento, nella vita di

Tammy, non semplice. “Certo, c’erano nervi saldi da mantenere e

cambiare Paese è sempre una cosa coraggiosa da fare. Ma lo

consiglierei ai giovani giocatori inglesi. Direi loro di non

aver paura. Impari su te stesso. È dura, ma mi ci sto abituando.

Sono andato alla Roma ed è ora di farmi vedere di nuovo”, ha

concluso Abraham. (ANSA).



