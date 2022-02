Roma, agguato in strada all’alba. Morto un 47enne

Condividi l'articolo

Omicidio all’alba ad Acilia, nella periferia sud di Roma. Intorno alle 6 del mattino un uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre usciva dalla propria abitazione in via Alberto Galli. Sono in corso rilievi da parte dei carabinieri sul luogo dell’omicidio.

La vittima si chiamava Paolo Corelli di 47 anni. E’ raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, a poca distanza dalla propria abitazione. Inutili i soccorsi del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Gli inquirenti, coordinati dal pm Stefano Luciani, stanno ricostruendo quanto avvenuto. Contro la vittima sono stati esplosi due colpi alla schiena e uno al torace ma per un quadro più chiaro sulla dinamica è stata disposta l’autopsia. La vittima, in base a quanto si apprende, lavorava presso un supermercato a Fiumicino. Gli inquirenti non escludono alcuna pista: i carabinieri stanno ascoltando testimoni e analizzando le telecamere presenti nella zona.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte