Roma: ancora fuori Villar, Mayoral, Diawara e Reynolds

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – José Mourinho prosegue con la linea

dura e continua a fare a meno degli ‘epurati’ di domenica

scorsa. Infatti dopo l’esclusione dalla lista dei convocati per

la sfida di domenica scorsa contro il Napoli, anche per la

trasferta di domani a Cagliari il tecnico portoghese ha deciso

di non chiamare Villar, Diawara, Reynolds e Borja Mayoral, che

rimarranno nella capitale. Convocato, invece, Kumbulla,

decisione probabilmente dovuta al fatto che ‘Mou’ è a corto di

difensori. (ANSA).



