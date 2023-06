Condividi l'articolo

Roma battuta 5-2 ai rigori, Siviglia vince l’Europa League La cronaca,

Sequenza rigori: Ocampos (gol), Cristante (gol), Lamela (gol), Mancini (parato), Rakitic (gol), Ibanez (palo), Montiel (gol)

120+11′ TRAVERSA DI SMALLING! L’inglese stacca indisturbato sul secondo palo e colpisce la parte alta della traversa! Roma vicinissima al 2-1!

Il Siviglia riacciuffa subito la Roma grazie alla sfortunata autorete di Mancini, poi la squadra di Mourinho va vicina al nuovo vantaggio con Abraham, murato però da Bounou. Taylor poi assegna un rigore agli andalusi, tolto dopo on-field review, poco prima dell’altra occasionissima giallorossa con Belotti che viene fermato da una parata strepitosa del portiere marocchino. Nel finale un’incertezza di Rui Patricio per poco non regala la vittoria agli avversari, ma la Roma si salva. Si va ai supplementari.

Le foto della finale di Budapest (ANSA)

Al 68′ sostituzione Roma: esce Dybala, entra Wijnaldum.

OCCASIONE ROMA al 67′! Confusione in area del Siviglia, Abraham colpisce col destro ravvicinato ma Bounou gli chiude lo specchio, poi Ibanez calcia fuori sulla ribattuta! Il Siviglia si salva con un pizzico di fortuna.

GOL! SIVIGLIA-Roma 1-1! Autorete di Mancini al 55′! Cross dalla destra di Ocampos e tocco involontario di Mancini che batte Rui Patricio nel tentativo di anticipare En-Nesyri.

PALO DI RAKITIC! Il croato ha spazio sulla trequarti e calcia col mancino all’angolino basso ma colpisce un palo clamoroso. Assedio del Siviglia nei sette minuti di recupero del primo tempo, finora però non sono arrivate conclusioni degne di nota.

GOL! Siviglia-ROMA 0-1! Rete di Dybala al 34′! Mancini pesca Dybala in verticale e la Joya fulmina Bounou col piatto mancino. Roma in vantaggio alla Puskas Arena.

OCCASIONE ROMA! Dybala lavora un pallone sul lato corto dell’area di rigore e pesca Celik con una magia. L’esterno turco gira al centro senza guardare e trova Spinazzola che colpisce indisturbato col destro ma troppo centralmente. Bounou respinge!

Paulo Dybala giocherà dall’inizio nella formazione della Roma che sta per affrontare il Siviglia alla Puskas Arena di Budapest nella finale di Europa League. In difesa a fianco a Smalling e Mancini ci sarà Ibanez, mentre sulle fasce agiranno Celik e Spinazzola.

Un esodo giallorosso in giro per l’Europa, transitato per le stradine di Buda e per i viali della nuova Pest, e concluso alla Puskas Arena. E’ più giallorosso che biancorosso lo stadio della capitale ungherese, dove tra circa un’ora prenderà il via la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. Guidato dall’Air Force One dello sport italiano organizzato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, e rinforzato dai tifosi giallorossi vip (“Un capitano, c’e’ solo un capitano”, gli hanno gridato i passeggeri quando microfono in mano Malagò in piedi ha presentato il pilota, anche lui romanista) il grande viaggio dei 25 mila ha percorso le tappe di mezza Europa per arrivare fino allo stadio della finale. Treni da Vienna, voli con scalo a Barcellona, auto private, perfino camper, qualche charter e pochissimi voli di linea: un percorso colorato e di passione, per sapere che Dybala gioca dal 1′ e tingere di giallorosso lo stadio. Particolarmente festoso l’arrivo ai cancelli dell’impianto, che porta il nome del più forte giocatore di calcio ungherese di tutti i tempi, dei tifosi romanisti tramite un corteo partito dalla fan zone dal piazzale degli Eroi di Budapest con cori, fumogeni e tantissime bandiere giallorosse. Diversi i vip romanisti sulle tribune per supportare i giallorossi di Mourinho: oltre a Totti, calorosamente acclamato al suo arrivo a Budapest, anche l’ex romanista Rizzitelli e la ex presidente della Roma Rosella Sensi, e poi tanti artisti da Venditti a Verdone con Damiano dei Maneskin che per l’occasione si è colorato i capelli di giallorosso. Molto attese e annunciate come molto suggestive le coreografie prima del fischio di inizio da parte di entrambe le squadre, mentre poco fa all’entrata in campo del tecnico giallorosso Josè Mourinho lo stadio, ovviamente di parte romanista, è sembrato ‘esplodere’ di entusiasmo.

Siviglia-Roma, Damiano dei Maneskin si tinge i capelli di giallorosso

Quasi sessantamila tifosi hanno invaso l’Olimpico per la finale dell’Europa League della Roma che dalle 21 sarà proiettata sui maxischermi. Cori, fumogeni e bandiere hanno prima travolto le strade adiacenti l’impianto, per poi riversarsi nello stadio. Sei i maxischermi montati (due in Tevere, altrettanti in Monte Mario, uno in Nord e un altro in Sud), mentre il terreno è stato coperto per evitare che si rovini qualora i tifosi giallorossi dovessero fare invasione di campo come successe lo scorso anno in occasione della finale di Tirana. Nel pre-partita le canzoni di Marco Conidi e gli inni della Roma hanno scandito il riscaldamento dei calciatori giallorossi con continui collegamenti con Budapest. Applausi a non finire alle inquadrature di Totti, Mourinho e Dybala, mentre pioggia di fischi per Monchi, ex diesse della Roma.

Tre tifosi feriti in scontri, sette arrestati. E’ un primo bilancio della situazione sicurezza prima di Roma-Siviglia, finale di Europa League in programma questa sera alla Puskas Arena di Budapest. La polizia ungherese ha reso noto che un tifoso spagnolo e uno svedese sono stati portati in ospedale per ulteriori cure, a seguito di una rissa per le strade della citta’. Sette gli arrestati, e tutti di nazionalita’ polacca, a conferma dei timore della convergenza di ultras di altre nazionalita’ per alimentare incidenti

