Roma: Bove, dopo il gol ho sentito un mare di emozioni

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – “Non sono un freddo, ho sentito un

mare di emozioni questa sera. Sono molto contento per il gol e

per il risultato della squadra. In Europa, se non metti

cattiveria su ogni palla, rischi di soffrire”. Così Edoardo

Bove, match winner dell’Olimpico, ai microfoni di Sky Sport nel

dopopartita di Roma-Levekusen.

“Abbiamo fatto una partita di grande intensità e siamo

contenti – dice il talento romanista -. All’inizio loro ci hanno

messo in difficoltà con due-tre ripartenze e noi abbiamo messo

un po’ a prendere le misure. Ma con il passare del tempo abbiamo

disputato però una grande partita. Dedico il gol alla mia

famiglia e alle persone che sono sempre vicine a me” (ANSA).



