Roma: Cda propone aumento capitale fino a 210 milioni

(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “Si comunica al mercato la decisione

del Cda di sottoporre alla prossima assemblea dei soci (il 9

dicembre 2020) la proposta di aumentare fino a 210 milioni

l’importo massimo dell’aumento di capitale”. E’ quanto si legge

nella relazione finanziaria della Roma che approva il progetto

di bilancio del 2019. Dunque 60 milioni in più rispetto

all’aumento da 150 milioni varato un mese fa, con la scadenza

che passerebbe al 2021 qualora fosse accettato dall’assemblea.

Inoltre, è stato annunciato lo spostamento della deadline per

aderire all’Opa, ora fissato al 6 novembre. In precedenza, la

scadenza era al 29 ottobre ma è stata modificata, in accordo con

la Borsa, per permettere agli azionisti di valutare le modifiche

derivate dal già citato aumento di capitale.

Approvato il bilancio al 30 giugno 2020. La perdita

registrata nella stagione 19-20, come già noto dopo la richiesta

di Consob di inizio mese, è di 204 milioni. Numeri che in larga

parte sono dipesi dalla pandemia e dal mancato accesso alla

Champions League. I ricavi, invece, sono di 141 milioni, quasi

100 in meno rispetto al passato esercizio. I costi anche sono

scesi ma restano comunque alti e pari a 225 milioni. (ANSA).



