Roma cuore e orgoglio, ma all’Olimpico vince l’Inter

(ANSA) – ROMA, 06 MAG – L’Inter ha vinto all’Olimpico la

sfida in chiave Champions contro la Roma. Nonostante le numerose

assenze, i giallorossi hanno tenuto bene il campo, ma sono stati

superati dalle reti di Dimarco nel primo tempo e di Lukaku nella

ripresa. Per i nerazzurri è il quarto successo consecutivo in

campionato, mentre la Roma nello stesso periodo ha raccolto

appena due punti e vede allontanarsi l’Europa che conta. I

tifosi di Roma hanno comunque mostrato di apprezzare il cuore

messo in campo dalla squadra ed al termine hanno salutato

Mourinho con un lungo applauso. (ANSA).



