Roma: Dan Friedkin confermato presidente

(ANSA) – ROMA, 29 SET – La prima assemblea degli azionisti

della nuova proprietà della Roma, svoltasi all’Eur, ha

confermato Dan Friedkin nel ruolo di presidente del club. Ryan

Friedkin è stato nominato vicepresidente, ruolo che era vacante

da ieri con le dimissioni di Mauro Baldissoni.

Guido Fienga è stato confermato amministratore delegato del

club dall’assemblea che inoltre ha determinato i nove membri del

Cda che sono: Thomas Dan Friedkin (Presidente), Ryan Patrick

Friedkin, Guido Fienga, Marcus Arthur Watts, Eric Felen

Williamson III, Analaura Moreira-Dunkel, Benedetta Navarra,

Mirella Pellegrini e Ines Gandini.

“Il Cda ha deliberato – si legge in una nota del club – di

rinviare a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio

l’approvazione, da parte dell’assemblea ordinaria, del bilancio

di esercizio al 30 giugno 2020, in conformità alle applicabili

disposizioni di legge e di statuto”.”Il Cda ha altresì

approvato un finanziamento soci con l’azionista di controllo

diretto NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”) per un importo di

circa 14,6 milioni di euro, pari all’ammontare dei costi pagati

dalla controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A. nell’ambito

della consent solicititation relativa al prestito

obbligazionario in essere avviata il 2 settembre 2020 e

completata con successo. Essendo NEEP parte correlata alla

Società, l’operazione si qualifica come “operazione con parti

correlate di maggiore rilevanza”. (ANSA).



