Roma, Daniel Fuzato positivo al Covid

Nuovo caso di Covid nella Roma e ora il totale dei giocatori contagiati sale a tre.

Il calciatore risultato positivo è Daniel Fuzato, il quale era stato isolato già da negativo perché di ritorno dalle vacanze da New York era entrato in contatto con un positivo. Il portiere dunque a scopo precauzionale non è mai stato con il gruppo squadra negli scorsi giorni.

La positività è emersa a seguito dei tamponi molecolari fatti nella giornata di ieri. Il club fa sapere che il calciatore sta bene. Le autorità sanitarie sono state già avvisate.



