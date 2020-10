“Stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19” lo annuncia su Instagram Amadou Diawara, centrocampista della Roma, che in questi giorni era impegnato con la Guinea. Poi continua: “Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile”.



