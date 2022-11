Roma dice addio a funivia della Raggi,’progetto da rivedere’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 NOV – Non più una funivia ma un trasporto

in parte in superficie e in parte interrato ma sempre sulla

direttrice Battistini -Casalotti. Il Campidoglio ha scritto

infatti una lettera al Ministero dei trasporti per chiedere una

variante del progetto della funivia, cavallo di battaglia

dell’ex sindaca Raggi, anche perché è arrivato lo stanziamento

di 109 milioni. Lo annuncia lo stesso assessore alla mobilità

Eugenio Patanè a Leggo. Il vecchio progetto, spiega Patanè, non

convince il Campidoglio per una questione di sicurezza e

privacy: “si tratta di piloni di 15 metri sopra abitazioni e il

GRA”, spiega l’assessore. Dunque la volontà di convertire il

tutto in un “people mover in superficie e in parte interrato che

trasporterà 3-4000 passeggeri l’ora e avrà una frequenza di 2/3

minuti”. I costi si aggirano sui “20 milioni al chilometro, in

tutto per 4 chilometri” ma il Campidoglio è pronto a chiedere

altri fondi se saranno necessarie altre tecnologie da mettere in

campo (ANSA).



