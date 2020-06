Roma, domani allenamento all’Olimpico in vista Samp

(ANSA) – ROMA, 21 GIU – “Senza tifosi sarà difficile”. Si avvicina la ripresa del campionato anche per la Roma e il suo tecnico, Paulo Fonseca, non nasconde il fatto che senza pubblico sugli spalti non sarà la stessa cosa giocare. “La preparazione di una partita è quasi la stessa, ma questa volta cercheremo di creare un’atmosfera simile a quella che troveremo mercoledì – le parole dell’allenatore al canale portoghese Sport TV in vista dell’impegno con la Sampdoria – quindi lunedì sera ci alleneremo all’Olimpico: questa è l’unica eccezione, per il resto non c’è niente di diverso da una sfida normale”. La Roma non gioca una partita ufficiale dal primo marzo, giorno in cui i giallorossi superarono in trasferta il Cagliari per 4-3. “Abbiamo fatto una lunga pausa. È stato come un precampionato, ma non ci sono state partite di preparazione e il tipo di lavoro è stato diverso, ma siamo pronti a ripartire” assicura Fonseca. (ANSA).



