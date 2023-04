Roma: Dybala adduttore ko, Abraham spalla lussata

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 APR – Piove sul bagnato in casa Roma. Nella

sconfitta in Olanda nella gara d’andata contro il Feyenoord la

Roma perde anche Paulo Dybala e Tammy Abraham per infortunio.

L’argentino è costretto a uscire nel primo tempo per un problema

muscolare all’adduttore della coscia destra, mentre l’inglese ha

riportato una lussazione della spalla destra. Per entrambi sono

previsti gli accertamenti al rientro nella Capitale, ma la loro

presenza è in forte dubbio domenica contro l’Udinese. Lo Special

One spera almeno di riaverli per la gara di ritorno di giovedì

prossimo contro il Feyenoord. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte