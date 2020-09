Roma: Dzeko papà per la terza volta, poi vola a Cagliari

(ANSA) – ROMA, 12 SET – Edin Dzeko papà per la terza volta.

Oggi alle ore 07.58 è nata nella clinica Mater Dei di Roma

Dalia, figlia del capitano della Roma e di sua moglie Amra. A

dare la notizia è stata in un comunicato la stessa clinica

romana. Sia la mamma che la bambina “godono di ottima salute.

Mamma e papà sono felicissimi ed emozionati”, ha annunciato la

Mater Dei. Successivamente il bosniaco, al centro delle voci di

mercato che lo vorrebbero sempre vicino alla Juventus, ha preso

un volo per giocare l’amichevole della Roma a Cagliari. (ANSA).



—

