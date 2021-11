Roma, Felix sul video: ‘Battuta senza intento razzista’

Condividi l'articolo









“Ho letto molti commenti riguardo il video che ritrae me e il mister in un momento speciale. Volevo assicurarvi che non mi sono sentito offeso per i commenti in sottofondo e credo veramente che l’intento non fosse razzista”, lo ha detto Felix Afena-Gyan sui social in riferimento al filmato pubblicato nel pomeriggio che lo ritrae mentre scarta le scarpe promessegli da Mourinho, salvo poi sentirsi fuori campo una battuta di tipo discriminatorio.

Il calciatore ha poi continuato: “Dal primo giorno che sono arrivato alla Roma sono stato accolto da tutti come una famiglia. E i ragazzi hanno scherzato con me, proprio come fa una famiglia”. Poi spiega il motivo di quel commento da parte di un dipendente del club. “Mangio tante banane – ha continuato – e su questa cosa ci scherziamo a volte e per questo motivo avete sentito quel commento. Qui alla Roma mi sento a casa da quando sono arrivato. Penso che la gente si sia fatta un’idea sbagliata su quello che √® successo e hanno sentito”.



