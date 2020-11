Roma, Fonseca: “Caso Diawara? Sono fiducioso sul ricorso”

(ANSA) – ROMA, 07 NOV – “Sono fiducioso”, ha detto Paulo

Fonseca alla vigilia del match di campionato, in conferenza

stampa, a proposito del ricorso che la Roma discuterà lunedì 9

per sovvertire il 3-0 a tavolino deliberato dal giudice sportivo

dopo che il nome del centrocampista era stato erroneamente

inserito dalla Roma nella lista degli Under 22. Il giocatore,

però, di anni ne ha 23: li ha compiuti a luglio. Il tecnico ha

poi aggiunto: “Non abbiamo avuto alcun vantaggio da questo, è

stato un errore, ma la pena non può essere la stessa se non trai

vantaggio da questa situazione”. (ANSA).



