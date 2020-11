Roma: Fonseca, ‘noi da scudetto? Serve equilibrio’

(ANSA) – ROMA, 01 NOV – “Dal lockdown siamo cresciuti grazie

al modulo”. Loo ha detto Leonardo Spinazzola prima della gara

con la Fiorentina vinta dalla Roma per 2-0, e le parole sono

suffragate dai fatti. Dopo la partita di ritorno con il Napoli

della scorsa stagione, la Roma ha perso solo in Europa League

con il Siviglia e con il Verona (ma non sul campo). Logico

quindi che Spinazzola sia soddisfatto anche a fine partita: “avevamo iniziato male, ma poi abbiamo preso le misure a viola

– dice il romanista. Abbiamo accelerato un po’ ed è stata una

bella prova. Potevamo anche fare 5 gol”.

Dello stesso avviso anche l’allenatore Paulo Fonseca: “Oggi

abbiamo fatto quasi tutti bene, è stata una grande gara, una

delle migliori della stagione”. In crescita, quindi, la Roma e

molto passa anche dal rendimento di Pellegrini in coppia con

Veretout. “Lorenzo è molto intelligente, sta capendo quello che

deve fare in questa posizione, ma non ho dubbi che possa giocare

in più ruoli” spiega il tecnico giallorosso che da due partite

consecutive non incassa gol. Il merito va anche al ritorno di

Smalling “Non sono un caso i clean sheet. Chris è molto

importante per noi” sottolinea Fonseca che sposa le parole di

Mancini : “Smalling è fondamentale, ma non lo scopriamo oggi. Si

faceva sentire anche da infortunato”. Decisivo è stato anche il

passaggio alla difesa a 3: “Ci ha dato più sicurezza” dice il

tecnico portoghese. Gli obiettivi, però, restano sempre gli

stessi. “Vogliamo fare meglio dello scorso anno e quindi entrare

in Champions League”, ribadsice l’ex dello Shakhtar che sullo

Scudetto non risponde: “Resto realista, serve equilibrio. Juve e

Inter le favorite”. (ANSA).



