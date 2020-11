Roma, in campo mille agenti per controlli anti-assembramento

(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Saranno circa mille gli agenti delle

forze dell’ordine impiegati nei controlli ‘anti-assembramento’

predisposti nella Capitale per il weekend. Tra le misure

previste la chiusura delle le fermate metro Spagna e Flaminio,

sabato e domenica dalle 10 alle 20, accessi contingentati sulle

principali vie dello shopping con punti di accesso che,

raggiunto un «livello di saturazione», distribuiranno le persone

sulle strade limitrofe. Controlli anche nei principali parchi

della città e sulle spiagge.

In caso di eccessiva concentrazione delle persone sulle

principali vie dello shopping della Capitale le forze

dell’ordine ricorderanno i divieti previsti dal Dpcm con

messaggi pre-registrati e diffusi con megafoni. Il dispositivo,

messo a punto ieri durante una riunione del Comitato provinciale

per l’ordine e la sicurezza, coinvolgerà polizia, carabinieri,

guardia di finanza, polizia locale, protezione civile e la

capitaneria di porto per il controllo degli arenili. (ANSA).



—

