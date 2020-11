Roma: indebitamento finanziario pari a 393 milioni

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – Su richiesta della Consob. la Roma

pubblica un comunicato rendendo noto che “l’indebitamento

finanziario netto consolidato adjusted al 31 ottobre 2020 è pari

a 393,8 milioni di euro, in crescita di 94 milioni rispetto al

30 giugno 2020, sostanzialmente per i finanziamenti soci erogati

nel periodo dalla controllante diretta NEEP Roma Holding S.p.A.,

come di seguito descritti, parzialmente compensati da un

incremento delle disponibilità liquide”.

La nota poi aggiunge: “Si compone di disponibilità liquide,

per 19,8 milioni (7,7 milioni al 30 giugno 2020), attività

finanziarie non correnti, per 10 milioni (10 milioni di euro, al

30 giugno 2020), e debiti finanziari, per complessivi 423,6

milioni di euro (317,5 milioni di euro, al 30 giugno 2020)”.

(ANSA).



