Roma: Karsdorp escluso da gara con il Torino

(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Rick Karsdorp è stato escluso dai

convocati di Roma-Torino. La decisione era nell’aria da giorni

dopo lo sfogo di Mourinho indirizzato al calciatore nel post

partita di Reggio Emilia con il Sassuolo. Il calciatore in

questi giorni aveva comunque partecipato agli allenamenti di

squadra, ma oggi non sarà all’Olimpico per la partita. Durante

la sosta la società dovrà risolvere la grana intorno a Karsdorp

con lo Special One che lo ha invitato a trovarsi una squadra per

gennaio. (ANSA).



—

