(ANSA) – ROMA, 07 GEN – La Roma è partita per Milano e tra i

convocati non c’è Rick Karsdorp. L’olandese è alla seconda

esclusione consecutiva dopo non esser stato convocato nemmeno

mercoledì contro il Bologna e resta sul mercato in attesa di

un’offerta ufficiale. Partono con la squadra, invece, Zaniolo,

Belotti, Camara e Solbakken, quest’ultimo alla sua prima

convocazione con i giallorossi. (ANSA).



