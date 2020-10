(ANSA) – ROMA, 02 OTT – In dubbio la presenza di Lorenzo

Pellegrini al ritiro della Nazionale. Il motivo? L’intervento di

rinoplastica al naso già programmato per lunedì. Solo in base

all’esito dell’operazione poi si deciderà se aggregarlo o meno

all’Italia. Il calciatore intanto è partito con la squadra per

Udine. (ANSA).



—

