(ANSA) – ROMA, 16 OTT – “Vediamo se Abraham giocherà.

L’allenamento di oggi è troppo poco, ma viaggerà con noi. Se

andrà in campo, in panchina o in tribuna lo vedremo domani. Sta

comunque migliorando”. Lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia

della sfida con la Juventus parlando delle condizioni del

centravanti inglese rientrato dalla Nazionale con un trauma

contusivo alla caviglia. (ANSA).



