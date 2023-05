Roma: Mourinho ‘c’era un rigore, sono preoccupato per Celik’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 14 MAG – Pareggiato a reti bianche con il

Bologna al Dall’Ara Mourinho torna a bacchettaare, ancora una

volta, gli arbitri. “Orsato e il Var hanno sbagliato. C’era un

rigore per noi”, attacca il tecnico giallorosso, che poi

precisa: “Orsato è un bravo arbitro, uno dei migliori,

tecnicamente molto bravo, gli piace la camera, venire da me a

dimostrare di essere in controllo ed è divertente. Lo vorrei

anche la prossima partita perché è bravo, ma oggi ha sbagliato”.

E sistemato il direttore di gara, il portoghese, con una squadra

già falcidiata dagli infortuni, esprime preoccupazione per

Celik. “Non si tocca mai e ha chiesto il cambio: è allarme”,

avverte rischiando di perdere un altro pezzo importante dopo

avere optato, in Emilia, per un turnover massiccio: “Sono

orgoglioso dei ragazzi, di Missori, primo 2004 della Roma ad

aver giocato, di Tahirovic, che quando è bosniaco e non svedese

è il mio guerriero e ha grande potenziale”. Messaggio anche alla

società: “Passo per essere uno che non lancia i giovani ma a

Roma ne ho lanciati 14, per necessità, perché non ne abbiamo 30

formati”. (ANSA).



