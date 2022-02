Roma, Mourinho: “La sfida contro il Genoa è un rebus”

Condividi l'articolo

“Contro il Genoa ci aspetta una partita difficile, i nostri avversari hanno cambiato allenatore e tanti giocatori. È complicato capire in anticipo che avversario troveremo in campo e se il Genoa ripartirà dalla prestazione offerta contro l’Udinese. Ma è importante che giochiamo in casa e vogliamo ottenere la terza vittoria consecutiva davanti ai nostri tifosi”. Così José Mourinho presenta la sfida della Roma contro il Genoa, in programma domani alle ore 15.

Sulla vicenda di Zaniolo, l’allenatore dei giallorossi è assai chiaro: “Le parole di Tiago Pinto sono del tutto normali. È difficile, per un dirigente onesto e diretto, che non vende fumo, dire che un calciatore rimarrà qui al 100% anche nella prossima stagione. Però, fino al 2024, Zaniolo è un nostro giocatore”.



